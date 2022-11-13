Унікальна колекція тропічних рослин в ботсаду Києва може загинути: павільйони немає чим обігріти

Унікальна колекція тропічних рослин в ботсаду Києва може загинути, бо павільйони з ними немає чим обігріти, йдеться в ТСН.

Через віялові відімкнення внаслідок атак ворога по цивільній інфраструктурі вже зараз гостро постало питання - як перезимувати не лише людям у їхніх оселях. Бо є місця, де безперебійне тепло - це критична необхідність.

Рідкісні оранжерейні рослини в ботанічному саду столиці цієї зими можуть просто не пережити, якщо не стане електрики.

Ботанічний сад столиці одразу після початку повномасштабного вторгнення на кілька місяців закрили. “Азалії в лютому - це пік цвітіння. 24 лютого вони цвіли, в цьому році було надзвичайно пишне красиве цвітіння”, - пригадують працівнкии.

Та ані азалій, ані бузку та півоній відвідувачі не змогли побачити, а отже і не було заробітку у ботсаду. Зараз через брак коштів, рослини, які потрібно гріти, під загрозою.

В одній з найвищих у Європі купольних оранжерей 9 градусів тепла, а для тропічних рослин має бути - 22-25 градусів. Тут зібрані тисячі видів рідкісних рослин. Колекція має статус національного надбання України. “Основний момент, чому ми потрепаємо від відсутності тепла – цю колекцію відновити не можна”, пояснює завідувачка відділу тропічних та субтропічних рослин Національного ботанічного саду імені Гришка Людмила Буюн.

Фрески Софії і тропіки ботсаду на межі: працівники борються за збереження тепла

Відсутність тепла вже позначається на рослинах, вони поступово в’януть. Оранжереї обігріваються котлами, які працюють на пелетах. Натепер закупили палива на чотири тижні, але далі топити нічим і немає за що. В ботсаду розуміють, що всі зусилля зараз для фронту, та все ж просять людей відгукнутись, щоб зібрати необхідні кошти і зберегти колекцію.

Всі необхідні реквізити можна знайти за посиланням - http://www.nbg.kiev.ua/about_garden/news/detail.php?ID=3073

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