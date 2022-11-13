Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дизайнерка Катя Сільченко вдруге виходить заміж та показала нареченого

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
572
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дизайнерка Катя Сільченко вдруге виходить заміж та показала нареченого

Катя Сільченко / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Знаменитість відповіла згодою івент-мейкеру Сергію "Картині" Неклеві.

Відома українська дизайнерка Катя Сільченко вдруге зібралася заміж.

Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram. У день звільнення Херсона, 11 листопада, Сільченко опублікувала сторіз, де розповіла про заручини:

"Заручини – то приємно звісно, але сьогодні у нас Херсон – це Україна!" – написала Катерина.

Катя Сільченко виходить заміж / © instagram.com/katyasilchenko
Катя Сільченко виходить заміж / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Пізніше Сільченко поділилася світлинами, на яких зображена зі своїм нареченим і жартома прокоментувала їх: "Домовились".

Катя Сільченко з нареченим / © instagram.com/katyasilchenko
Катя Сільченко з нареченим / Фото: instagram.com/katyasilchenko
Катя Сільченко з нареченим / © instagram.com/katyasilchenko
Катя Сільченко з нареченим / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Зазначимо, що майбутнім чоловіком дизайнерки став івент-мейкер Сергій "Картина" Неклева. Про стосунки з ним Сільченко розповіла у символічний романтичний день – 14 лютого 2022 року.

Катя Сільченко з нареченим / © instagram.com/katyasilchenko
Катя Сільченко з нареченим / Фото: instagram.com/katyasilchenko
Катя Сільченко з коханим / © jetsetter.ua
Катя Сільченко з коханим / Фото: jetsetter.ua

Нагадаємо, що до цього Катя Сільченко була заміжня за бізнесменом Камо Багдасаряном, з яким була разом протягом 10 років. Катя та Камо одружилися 2014-го після чотирьох років стосунків. У експодружжя є спільна донька, 7-річна Саті.

Катя Сільченко з ексчоловіком / © instagram.com/katyasilchenko
Катя Сільченко з ексчоловіком / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Розлучилися ексзакохані 2020-го року. Сільченко також раніше поділилася, що стало причиною розлучення з Багдасаряном.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
572
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація