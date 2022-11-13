Дизайнерка Катя Сільченко вдруге виходить заміж та показала нареченого

Знаменитість відповіла згодою івент-мейкеру Сергію "Картині" Неклеві.
Відома українська дизайнерка Катя Сільченко вдруге зібралася заміж.
Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram. У день звільнення Херсона, 11 листопада, Сільченко опублікувала сторіз, де розповіла про заручини:
"Заручини – то приємно звісно, але сьогодні у нас Херсон – це Україна!" – написала Катерина.
Пізніше Сільченко поділилася світлинами, на яких зображена зі своїм нареченим і жартома прокоментувала їх: "Домовились".
Зазначимо, що майбутнім чоловіком дизайнерки став івент-мейкер Сергій "Картина" Неклева. Про стосунки з ним Сільченко розповіла у символічний романтичний день – 14 лютого 2022 року.
Нагадаємо, що до цього Катя Сільченко була заміжня за бізнесменом Камо Багдасаряном, з яким була разом протягом 10 років. Катя та Камо одружилися 2014-го після чотирьох років стосунків. У експодружжя є спільна донька, 7-річна Саті.
Розлучилися ексзакохані 2020-го року. Сільченко також раніше поділилася, що стало причиною розлучення з Багдасаряном.
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