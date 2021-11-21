Дизайнерка Катя Сільченко вперше назвала причину розлучення з чоловіком

Пара була разом упродовж 10 років.

Відома українська дизайнерка Катя Сільченко вперше поділилася, що стало причиною її розлучення з бізнесменом Камо Багдасаряном після 10 років стосунків.

У програмі "Світське життя" Катерина розповіла, що причиною розриву з коханимстав коронавірус.

"Стався ковід. Ми мешкали у різних країнах. На той момент, на жаль, Крим ампутували, і в нього через роботу не вийшло приїхати. А я, можливо, теж могла зірватися, взяти дитину під пахву, якось домовитися на кордоні і все ж таки поїхати туди. Але я цього теж не зробила. І ми одне до одного не приїхали. Є історії ковіда, коли люди були в одній квартирі і не витримали. У нас вийшло так, що ми просто були у різних країнах і не зустрілися", - розповіла Сільченко.

Катя Сільченко та Камо Багдасарян / instagram.com/katyasilchenko

Вона зізналася, що з ексчоловіком лишилася у гарних стосунках, вони часто зідзвонюються, аби поговорити за життя:

"Це історія світлого суму, тому що я завжди телефоную і кажу: "Ти ж знаєш, що я у тебе є? У тебе немає батьків. У тебе є я, старша донька від першого шлюбу і Саті. Кажу, що не помилилася, коли вийшла за тебе заміж". Коли стався надломчик , я не змогла його склеїти", - пояснила Катерина.

Чому Катерина Сільченко розлучилося з чоловіком

Сільченко також додала, що бізнес, який започаткувала, будучи у шлюбі з Багдасаряном, вони не ділили.

"Мій бізнес починався з моїх 4,5 відкладених тисяч доларів, які я вклала у тканини та швейне виробництво. І він з часом говорив: "Знаєш, я тебе так поважаю. Ти абсолютно селф-мейд жінка. Я кажу, що це напевно найбільш тихе та найбільш мирне розлучення", -сказала Катерина.

Зауважимо, Катя та Камо одружилися 2014 року після чотирьох років стосунків і виховують шестирічну дочку Саті. Розлучилося подружжя 2020-го року.

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