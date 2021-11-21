Дизайнер Катя Сильченко впервые назвала причину развода с мужем

Пара была вместе в течение 10 лет.

Известный украинский дизайнер Катя Сильченко впервые поделилась, что стало причиной ее развода с бизнесменом Камо Багдасаряном после 10 лет отношений.

В программе "Светская жизнь" Екатерина рассказала, что причиной разрыва с любимым стал коронавирус.

"Случился ковид. Мы жили в разных странах. На тот момент, к сожалению, Крым ампутировали, и у него из-за работы не получилось приехать. А я, возможно, тоже могла сорваться, взять ребенка под мышку, как-то договориться на границе и все же таки поехать туда. Но я этого тоже не сделала. И мы друг к другу не приехали. Есть истории ковида, когда люди были в одной квартире и не выдержали. У нас получилось так, что мы просто были в разных странах и не встретились", – рассказала Сильченко.

Катя Сильченко и Камо Багдасарян / instagram.com/katyasilchenko

Она призналась, что с экс-мужем осталась в хороших отношениях, они часто созваниваются, чтобы поговорить о жизни:

"Это история светлой грусти, потому что я всегда звоню и говорю: "Ты же знаешь, что я у тебя есть? У тебя нет родителей. У тебя есть я, старшая дочь от первого брака и Сати. Говорю, что не ошиблась, когда вышла за тебя замуж". Когда случился надломчик, я не смогла его склеить", — объяснила Екатерина.

Почему Екатерина Сильченко рассталась с мужем

Сильченко также добавила, что бизнес, который основала вступая в брак с Багдасаряном, они не делили.

"Мой бизнес начинался с моих 4,5 отложенных тысяч долларов, которые я вложила в ткани и швейное производство. И он со временем говорил: "Знаешь, я тебя так уважаю. Ты совершенно селф-мэйд женщина". Я говорю, что это наверняка самый тихий и мирный развод", — сказала Екатерина.

Отметим, что Катя и Камо поженились в 2014 году после четырех лет отношений и воспитывают шестилетнюю дочь Сати. Развелись супруги в 2020 году.

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