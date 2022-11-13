Дизайнер Катя Сильченко второй раз выходит замуж и показала жениха

Известная украинская дизайнер Катя Сильченко во второй раз собралась замуж.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. В день освобождения Херсона, 11 ноября, Сильченко опубликовала сторис, где рассказала о помолвке:

"Помолвка – это приятно конечно, но сегодня у нас Херсон – это Украина!" – написала Екатерина.

Катя Сильченко выходит замуж / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Позже Сильченко поделилась фотографиями, на которых изображена со своим женихом и в шутку прокомментировала их: "Договорились".

Катя Сильченко с женихом / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Катя Сильченко с женихом / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Отметим, что будущим мужем дизайнера стал ивент-мейкер Сергей "Картина" Неклева. Об отношениях с ним Сильченко рассказала в символический романтический день – 14 февраля 2022 года.

Катя Сильченко с женихом / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Катя Сильченко с любимым / Фото: jetsetter.ua

Напомним, что до этого Катя Сильченко была замужем за бизнесменом Камо Багдасаряном, с которым была вместе в течение 10 лет. Катя и Камо поженились в 2014 году после четырех лет отношений. У экс-супругов есть общая дочь, 7-летняя Сати.

Катя Сильченко с эксчеловиком / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Развелись экс-влюбленные в 2020 году. Сильченко также ранее поделилась, что стало причиной развода с Багдасаряном.

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