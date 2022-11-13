Michelle Andrade прокомментировала, почему ушла от Потапа

Артистка призналась, что сейчас она сама себе продюсер.

Украинская певица и экс-подопечная продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой MOЗGI Entertainment Michelle Andrade рассказала о своем сольном плавании.

Как стало известно в июне, Позитив и Michelle Andrade прекратили сотрудничество с MOЗGI Entertainment. В студии "Сніданку.Вихідний" Мишель прокомментировала, почему ушла от Потапа.

Артистка призналась, что война подтолкнула ее к этому решению:

"Мне кажется, что с войной не было сил думать об этом. Просто само пошло. Мне кажется, что это было очень кстати и вовремя", — сказала исполнительница.

Сама себе продюсер: Мишель Андраде рассказала, почему ушла от Потапа

Она поделилась, что сейчас всеми делами, касающимися ее творчества, занимается лично и тоже видит в этом плюсы:

"Просто сейчас я сама со своей командой начала принимать решения. Я делаю ошибки, я понимаю, как надо двигаться дальше. Потому что раньше они меня как ребенка, и я ничего не понимала, что делать. Я просто танцевала, пела. Сейчас, конечно, нужно думать", — объяснила Мишель.

Кроме того, артистка анонсировала, что уже 25 ноября увидит свет ее мини-альбом на украинском языке под названием "Не приховане", который она написала с музыкантом Владимиром Мажорой.

Также Мишель поделилась, что сейчас проживает в Варшаве, где снимает квартиру вместе с подругами. Артистка допустила, что будет снимать жилье в Польше до конца следующего года. Певица призналась, что чередует свои визиты – две недели она проводит в Украине, две – в Варшаве.

Напомним, что месяц назад Michelle Andrade записала ремикс на украиноязычную песню "Мою любов" певицы Sofia Shanti.

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