Малиновский не спас: "Аталанта" в ярком матче Серии А проиграла "Интеру" (видео)

Украинец провел на поле второй тайм, но не помог своей команде избежать поражения.

"Аталанта" уступила "Интеру" в результативном поединке 15-го тура итальянской Серии А – 2:3 .

"Бергамаски" вышли вперед на 25-й минуте, когда Адемола Лукман реализовал пенальти.

На 36-й минуте "нерадзурри" отыгрались усилиями Эдина Джеко.

После перерыва "Интер" склонил чашу весов в свою пользу. На 56-й минуте Джеко забил снова, оформив дубль.

А уже на 62-й минуте мяч третий раз оказался в сетке ворот "Богини" — аргентинский защитник Хосе Паломино занес в свой пассив автогол.

На 77-й минуте "Аталанта" сократила отставание до минимума – Паломино реабилитировался, поразив уже чужие ворота. Однако уйти от поражения хозяевам не удалось.

Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский вышел из скамейки запасных на второй тайм, однако результативными действиями не смог отличиться.

После 15 сыгранных матчей "Аталанта" с 27 очками идет шестой в таблице Серии А. "Интер" теперь имеет 30 баллов и поднялся на четвертую строчку.

Поединки 16-го тура Серии А состоятся уже после Чемпионата мира-2022 в Катаре. Малиновский и Ко 4 января на выезде сыграют против "Специи", а миланцы в тот же день будут принимать "Наполи".

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