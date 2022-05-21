На німецькі міста налетів торнадо: 40 людей постраждало (відео)

У двох містах Німеччини вирувала негода - бурею зносило дахи, виривало дерева, очевидці спостерігали вихор, подібний на торнадо.

У п'ятницю, 20 травня, на заході Німеччини у містах Падерборн та Ліппштадт пронісся потужний буревій. Місцева влада повідомляє про щонайменше 40 поранених, десять із яких отримали серйозні ушкодження.

Про це повідомляє видання Westfallenpost.

Смерч із заходу на схід прокотився через місто Падерборн. Сильний вітер зносив дахи будівель місцевого індустріального парку та завдав значних пошкоджень. Залізнична лінія між Падерборном і селом Альтенбенкен була закрита через повалені дерева. У місцевій поліції повідомляють про десятки постраждалих від стихії.

Також читайте Стихія на Сицилії: в утворену після дощів велику вирву впали автомобілі

У сусідньому місті Ліппштадт сильний вітер також завдав величезних матеріальних збитків, пошкодив дахи та навіть обвалив верхню частину вежі церкви. Викорчувані вітром дерева падали на автомобілі та заблокували вхід до місцевого басейну, в якому опинилося близько 200 людей. Рятувальникам вдалося евакуювати відвідувачів. Про постраждалих поки не повідомляється.

Прессекретар міністерства внутрішніх справ землі Північна Рейн-Вестфалія повідомив, що в жодних інших містах, окрім Падерборна та Ліппштадта, стихія шкоди не наробила.

Нагадаємо, увечері в четвер, 12 травня, на російське місто Курськ і прилеглі населені пункти обрушився сильний ураган.

У Великій Британії пасажирський літак боровся з ураганом під час приземлення | Новини світу

Читайте також: