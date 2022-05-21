Першого ватажка "ЛНР" ліквідував український рух спротиву — експерт

Політолог і військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що саме український рух спротиву "нейтралізував" першого ватажка "ЛНР" Валерія Болотова.

Експерт пояснює, що за часів президентства Петра Порошенка цей факт не висвітлювався, адже такі дії були заборонені Мінськими угодами.

Про це Дмитро Снєгирьов розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Я хотів би навести маловідомий факт. На жаль, за часів президентства Петра Порошенка він не висвітлювався. Луганському рухові опору вдалося нейтралізувати у місті Москва першого ватажка "ЛНР" Болотова. Після цього, як дали цю інформацію назагал, російські спецслужби змушені були визнати факт його фізичної ліквідації. Хоча до цього офіційна версія смерті від російських спецслужб — проблеми з серцем. Оце і є можливості української сторони і українського руху спротиву щодо проведення операцій на території країни-агресорки", — стверджує експерт.

За його словами, за часів президентства Порошенка влада спробували пояснювати, що проведення подібних акцій порушує підписані Мінські угоди. Зокрема, щодо неможливості проведення диверсійної розвідувальної діяльності на території РФ та окупованих територій.

Нагадаємо, що перший ватажок "ЛНР" Валерій Болотов заявив про "відставку"у серпні 2014 року. Свого наступника Ігоря Плотницького він звинувачував в узурпації влади й вбивстві колишніх соратників.

Валерій Болотов помер 27 січня 2017 року у Москві. Офіційна версія смерті - серцевий напад. Дружина Болотова Олена заявила, що він помер незабаром після того, як випив чашку кави в одному з барів Москви під час "ділової зустрічі".

Раніше повідомлялося, що Путін посмертно нагородив бойовика "Моторолу".

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