Путін посмертно нагородив бойовика "Моторолу": за що саме

Путін посмертно нагородив бойовика "Моторолу": за що саме

Президент Росії Володимир Путін посмертно нагородив Орденом мужності бойовика "ДНР" Арсена Павлова з позивним "Моторола".

Російський диктатор нагородив ліквідованого окупанта "за мужність, відвагу та самовідданість, виявлені в ході виконання завдань із забезпечення захисту прав та свобод співвітчизників".

Про це йдеться у відповідному указі очільника Кремля.

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Нагадаємо, "Моторолу" ліквідували 16 жовтня 2016 року в окупованому Донецьку разом з його охоронцем. У ліфті будинку, де мешкав бойовик, вибухнула бомба. Поплічники ліквідованого терориста відразу ж звинуватили в цьому СБУ та українських диверсантів.

Додамо, що Павлов народився в російській Ухті 1983 року. До розпалювання війни на Донбасі жив і працював у Ростові-на-Дону.

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