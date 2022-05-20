В бою за Україну загинув прикордонник з Хмельниччини

В бою за Україну загинув прикордонник з Хмельниччини

Воїн Леонід Корж загинув на полі бою.

В Нетішинській громаді на Хмельниччині ще одна втрата: захищаючи Україну, загинув прикордонник Леонід Корж.

Прикордонник військової частини 2382 до останнього подиху мужньо боронив Україну.

Про це повідомляє Виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Зазначається, що воїн загинув на полі бою.

Прощання відбудеться 21 травня, о 9:00, у місті Нетішині на площі біля флагштоків поблизу адмінбудівлі виконкому.

"20–22 травня 2022 року на території Нетішинської міської територіальної громади оголошено триденну жалобу. Герої не вмирають! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, на фронті загострюється ситуація, окупанти визначають нові рубежі для пуску ракет по Україні.

Звернення від командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенка

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