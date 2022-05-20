Україна може стати членом НАТО одразу після війни - посол Мельник

Швеція та Фінляндія хочуть швидко приєднатися до НАТО. А це значно посилить привабливість Альянсу, і це також гарна новина для України.

Таку думку висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише RND.

"Ми сподіваємося, що це також збільшить наші шанси швидко стати членом НАТО. Тому що ми показали у цій війні, що ми також можемо зробити свій внесок у захист країн НАТО", - сказав він.

Мельник вважає, що вступ цих двох країн до НАТО не може знову загострити конфлікт, адже президент РФ Володимир Путін відчуває труднощі на сході України і не досягає реальних успіхів.

"І ця війна також показує, що НАТО є і залишиться єдиним якорем безпеки в Європі та в усьому світі. Тому логічно, щоб цей процес розширення продовжувався, і Україна також приєдналася до Альянсу. І я думаю, що це може статися швидше, ніж деякі люди думають. Не зараз, в середині війни, а, можливо, відразу після", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія вживатиме заходи "адекватної протидії" через наміри Фінляндії та Швеції вступити в НАТО.

Павло Клімкін: вступ Швеції та Фінляндії до НАТО – удар під дих для Путіна

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