Усі адекватні люди в Росії або вбиті, або сидять - Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський висловився щодо мовчазної позиції російського народу щодо повномасштабного вторгнення їхнього країни до України.

Так, Стаховський вважає, що в Росії не залишилося адекватних людей, які б могли вплинути на все те, що робить їхня армія на території України.

Про це 36-річний спортсмен розповів в інтерв'ю для XSport.

"Якщо ми 8 років намагалися повірити, що у Росії дуже багато адекватних людей, які не дозволять жодної війни, які намагаються навпаки все це влаштувати, то про це треба забути.

Немає в Росії адекватних людей, які готові за свою позицію щось зробити. Вони або вбиті, або сидять. А решта не готова на жодні кроки. Тому, насправді, ми віч-на-віч з росіянами.

Це може звучати брутально, але я засуджую кожного з них. Це буде колективна відповідальність. І все одно, де вони живуть. Якщо вони живуть в іншій країні, і у них інший паспорт – добре. Тільки не потрібно вписуватися за Росію та скаржитися на те, що росіян зараз погано сприймають. Російських інакше сприймати і не можуть через те, що вони роблять.

Думаю, достатньо інформації в Інтернеті, СБУ багато записів перехоплень виклала, де росіяни кажуть, що все правильно, що українців треба вбивати. Це, на жаль, і є суть Росії. Нам треба розуміти, що наступні 40 років, поки там це покоління не загине, поки не народиться нове, яке, можливо, хотітиме примирення та нормального життя, а ми не знаємо, чи буде воно цього хотіти, то у нас не буде спокою на кордоні", - зазначив Стаховський.

Окрім того, він назвав спортсменів, які його приємно здивували його під час війни.

"Здивував мене Сашко Долгополов, який повернувся за тиждень після початку війни. Здивував мене, чесно кажучи, Ломаченко. Хоч я і не знаю, в якому він статусі і де він, але те, що він був в Україні – це вже величезний для мене подвиг.

Насправді, дуже багато спортсменів. Всі спортсмени, які були в олімпійській системі і перебували на контракті у Нацгвардії чи МВС, вони всі пішли відразу в призовні. Зі Стасом Горуною ми зустрічалися, коли він ніс варту у Львові.

Буде нечесно перераховувати імена. Тому що всі вони заслуговують на повагу. Всі вони залишилися, всі вони взяли до рук зброю і були готові, в разі чого, її використати. І це вже заслуговує на повагу. Бо я точно знаю достатньо людей, які хизувалися своєю проукраїнською позицією, своєю підготовкою, але в момент, коли це все настало, то вони були одними з перших на кордоні, щоб виїхати.

Я їх не засуджую, тому що в кожного різна психіка, кожен може знайти свої аргументи, чому він виїхав: дружина, родина, хвора мама. Це вже третє-десяте. Кожен зробив свій вибір. Але це буде неправильно, якщо ми будемо засуджувати тих людей, які виїхали. Тому що кожному страшно. Це не є рішенням колективним, кожен має вирішити для себе, готовий він до цього чи ні. От і все, - сказав Стаховський.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Стаховський перебував у територіальній обороні Києва. У квітні Сергій залишив Україну, але продовжує матеріально підтримувати українську армію. У січні 2022 року Сергій оголосив про завершення спортивної кар'єри.

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