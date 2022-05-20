Все адекватные люди в России либо убиты, либо сидят – Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский высказался по поводу молчаливой позиции российского народа относительно полномасштабного вторжения их страны в Украину.

Так, Стаховский считает, что в России не осталось адекватных людей, которые могли бы повлиять на все то, что делает их армия на территории Украины.

Об этом 36-летний спортсмен рассказал в интервью XSport.

"Если мы 8 лет пытались поверить, что в России очень много адекватных людей, которые не позволят никакой войны, которые пытаются наоборот все это устроить, то об этом нужно забыть.

Нет в России адекватных людей, которые готовы за свою позицию что-нибудь сделать. Они либо убиты, либо сидят. А остальные не готовы ни на какие шаги. Поэтому, на самом деле, мы с глазу на глаз с россиянами.

Это может звучать грубо, но я осуждаю каждого из них. Это будет коллективная ответственность. И все равно, где они живут. Если они живут в другой стране и у них другой паспорт – хорошо. Только не нужно вписываться за Россию и жаловаться, что россиян сейчас плохо воспринимают. Россиян иначе воспринимать и не могут из-за того, что они делают.

Думаю, достаточно информации в Интернете, СБУ много записей перехватов выложила, где россияне говорят, что все правильно, что украинцев нужно убивать. Это, к сожалению, и есть сущность России. Нам нужно понимать, что следующие 40 лет, пока там это поколение не погибнет, пока не родится новое, которое, возможно, будет хотеть примирения и нормальной жизни, а мы не знаем, будет ли оно этого хотеть, то у нас не будет покоя на границе", — отметил Стаховский.

Кроме того, он назвал спортсменов, которые его приятно удивили во время войны.

"Удивил меня Саша Долгополов, вернувшийся через неделю после начала войны. Удивил меня, честно говоря, Ломаченко. Хотя я и не знаю, в каком он статусе и где он, но то, что он был в Украине – это уже огромный для меня подвиг.

На самом деле очень много спортсменов. Все спортсмены, находившиеся в олимпийской системе и находившиеся на контракте в Нацгвардии или МВД, все ушли сразу в призыв. Со Стасом Горуной мы встречались, когда он нес службу во Львове.

Нечестно будет перечислять имена. Потому что все они заслуживают уважения. Все они остались, все они взяли в руки оружие и были готовы, в случае чего, его использовать. И это уже заслуживает уважения. Потому что я точно знаю достаточно людей, которые кичились своей проукраинской позицией, своей подготовкой, но в момент, когда это все наступило, они были одними из первых на границе, чтобы уехать.

Я их не осуждаю, потому что у каждого разная психика, каждый может найти свои аргументы, почему он уехал: жена, семья, больная мама. Это уже третье-десятое. Каждый сделал свой выбор. Но это будет неправильно, если мы будем осуждать уехавших. Потому что каждому страшно. Это не является коллективным решением, каждый должен решить для себя, готов он к этому или нет. Вот и все, — сказал Стаховский.

Добавим, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Стаховский находился в территориальной обороне Киева. В апреле Сергей покинул Украину, но продолжает материально поддерживать украинскую армию. В январе 2022 года Сергей объявил о завершении спортивной карьеры.

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