На Херсонщині окупанти п'ятий день блокують виїзд у бік Кривого Рогу

На Херсонщині окупанти п'ятий день блокують виїзд у бік Кривого Рогу

В Херсонській області російські окупанти п’ятий день поспіль блокують виїзд у бік Кривого Рогу.

Про це під час брифінгу повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

"Є проблема з виїздом людей. Ось уже п'ятий день стоїть колона в бік міста Берислав, Давидів Брід, населених пунктів у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області - це єдиний шлях виходу людей на неокуповану територію", - розповів Геннадій Лагута.

За його словами, серед співробітників зрадників не було. Областю вони керують у дистанційному форматі, бо був ризик потрапити в полон до окупантів.

Він також додав, що російські окупанти в області не дають жодного так званого “гуманітарного зеленого коридору” для ввезення харчових продуктів і медикаментів. Крім того, військові злочинці РФ не дають вивезти мирних людей на безпечну територію. Самі ж окупанти завозять продукти в область з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки об’єктів інфраструктури знищили окупанти на Луганщині.

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