На Херсонщині окупанти п'ятий день блокують виїзд у бік Кривого Рогу

В Херсонській області російські окупанти п’ятий день поспіль блокують виїзд у бік Кривого Рогу.
Про це під час брифінгу повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.
"Є проблема з виїздом людей. Ось уже п'ятий день стоїть колона в бік міста Берислав, Давидів Брід, населених пунктів у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області - це єдиний шлях виходу людей на неокуповану територію", - розповів Геннадій Лагута.
За його словами, серед співробітників зрадників не було. Областю вони керують у дистанційному форматі, бо був ризик потрапити в полон до окупантів.
Він також додав, що російські окупанти в області не дають жодного так званого “гуманітарного зеленого коридору” для ввезення харчових продуктів і медикаментів. Крім того, військові злочинці РФ не дають вивезти мирних людей на безпечну територію. Самі ж окупанти завозять продукти в область з території тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, що стало відомо, скільки об’єктів інфраструктури знищили окупанти на Луганщині.
Читайте також:
- У Полтавській області зафіксовано "приліт" ракети - Лунін
- Українські бійці отримали автомобілі задля виконання бойових завдань: що це за машини
- Пільги на здобуття освіти отримують учасники бойових дій та їхні діти