У Полтавській області зафіксовано "приліт" ракети - Лунін

Окупанти знову атакували Полтавську область.
Вдень 20 травня під час повітряної тривоги окупанти вдарили по одній із громад Полтавської області.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.
"Приліт" у Лубенській громаді по об‘єкту інфраструктури. Інформацію про постраждалих та руйнування встановлюємо. Деталі – згодом", - написав він.
Нагадаємо, у Києві 20 травня було чутно вибухи. Вони пов'язані з роботою ППО.
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