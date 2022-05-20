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У Полтавській області зафіксовано "приліт" ракети - Лунін

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У Полтавській області зафіксовано "приліт" ракети - Лунін

Ілюстрація / Фото: Associated Press

Окупанти знову атакували Полтавську область.

Вдень 20 травня під час повітряної тривоги окупанти вдарили по одній із громад Полтавської області.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

"Приліт" у Лубенській громаді по об‘єкту інфраструктури. Інформацію про постраждалих та руйнування встановлюємо. Деталі – згодом", - написав він.

Нагадаємо, у Києві 20 травня було чутно вибухи. Вони пов'язані з роботою ППО.

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