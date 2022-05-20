В Полтавской области зафиксирован "прилет" ракеты — Лунин

Оккупанты снова атаковали Полтавскую область.
Днем 20 мая во время воздушной тревоги оккупанты ударили по одной из громад Полтавской области.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.
"Прилет" в Лубенской громаде по объекту инфраструктуры. Информацию о пострадавших и разрушениях устанавливаем. Детали – впоследствии", — написал он.
Напомним, в Киеве 20 мая были слышны взрывы. Они связаны с работой ПВО.
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