В Полтавской области зафиксирован "прилет" ракеты — Лунин

Оккупанты снова атаковали Полтавскую область.

Днем 20 мая во время воздушной тревоги оккупанты ударили по одной из громад Полтавской области.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

"Прилет" в Лубенской громаде по объекту инфраструктуры. Информацию о пострадавших и разрушениях устанавливаем. Детали – впоследствии", — написал он.

Напомним, в Киеве 20 мая были слышны взрывы. Они связаны с работой ПВО.

Читайте также: