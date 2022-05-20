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Антиукраїнський контент та боєприпаси: на Дніпропетровщині затримали шанувальника "руского міра"

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Антиукраїнський контент та боєприпаси: на Дніпропетровщині затримали шанувальника "руского міра"

Фото: Національна поліція України

В Кам’янському Дніпропетровської області правоохоронці затримали чоловіка, який підтримував війну Росії проти України.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, протягом березня і квітня цього року чоловік з проросійськими настроями поширював в соцмережах публікації з підтримкою РФ та виправдовування збройної агресії. 

“Під час обшуку  у підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, фото та відеоматеріали з антиукраїнським контентом, а також велику кількість патронів різних калібрів”, - наголосили в прокуратурі області.

Зараз чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Продовжуються досудові розгляди.

Нагадаємо, що окупанти вкрали сина військової на Чернігівщині і вимагали від неї інформації щодо об'єктів ЗСУ.

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