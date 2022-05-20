Де поділись в Україні диверсанти - у МВС відповіли

Де поділись в Україні диверсанти - у МВС відповіли

В Україні вже затримано майже 800 осіб з підозрою до їхньої причетності до диверсійно-розвідувальної діяльності на користь Росії.

Зараз активність ДРГ дещо знизилася, але диверсанти нікуди не ділися, вони просто причаїлися.

Про це розповів "НВ" перший заступник голови МВС Євгеній Єнін.

"Зараз активність ДРГ дещо знизилася, але ми не маємо жодних ілюзій у цьому плані. Багато диверсантів просто причаїлися, очікуючи чи то зміни ситуації чи то подальших команд їхніх кураторів", - розповів Єнін.

За його словами, переховуватися в Україні вдається не лише диверсантам, а й російським військовим.

"Що говорити про диверсантів, якщо штатні військовослужбовці РФ можуть по місяцю, по півтора переховуватися на території звільнених населених пунктів Київської області", - додав він.

Єнін зазначив, що станом на сьогодні правоохоронцям вдалося затримати вже 800 осіб, підозрюваних у диверсійно-розвідувальній діяльності.

Читайте також: