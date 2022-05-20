Где подевались в Украине диверсанты – в МВД ответили

Где подевались в Украине диверсанты – в МВД ответили

В Украине уже задержали около 800 человек с подозрением на их причастность к диверсионно-разведывательной деятельности в пользу России.

Сейчас активность ДРГ несколько снизилась, но диверсанты никуда не делись, они просто притаились.

Об этом рассказал "НВ" первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

"Сейчас активность ДРГ несколько снизилась, но мы не имеем никаких иллюзий в этом плане. Многие диверсанты просто притаились, ожидая изменения обстановки или дальнейших команд их кураторов", — рассказал Енин.

По его словам, скрываться в Украине удается не только диверсантам, но и российским военным.

"Что говорить о диверсантах, если штатные военнослужащие РФ могут по месяцу, по полтора скрываться на территории освобожденных населенных пунктов Киевской области", — добавил он.

Енин отметил, что по состоянию на сегодняшний день правоохранителям удалось задержать уже 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности.

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