Диверсанты РФ могут прорываться в тыл ВСУ под видом волонтеров – Гайдай

Диверсанты РФ могут прорываться в тыл ВСУ под видом волонтеров – Гайдай

Россияне могут использовать для этого угнанный транспорт.

Российские диверсанты могут прорываться в тыл ВСУ, маскируясь под волонтеров и используя для этого угнанный транспорт.

Об этом заявил начальник Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

"Я думаю, что они где-то пожимают-похитит в гражданских на оккупированных территориях автомобили, возможно, микроавтобусы с наклейками "Волонтеры" или определенным маршрутом, и будут пытаться проехать наши блокпосты, чтобы их расстрелять. Или будут заходить вглубь, там передвигаться и или сливать информацию или вредить тем, что будут убивать наших ребят", — сказал он.

Гайдай считает, что для таких провокаций, в частности, может быть использован автобус с надписью "Школьный", пропавший накануне по дороге в Попасную.

Напомним, в Попасной нашли один пустой автобус со следами крови, о другом ничего неизвестно.

В Луганской области продолжаются массированные обстрелы городов – людям советуют не выходить из домов (на жестовом языке)

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