Диверсанти РФ можуть прориватися у тил ЗСУ під виглядом волонтерів - Гайдай

Диверсанти РФ можуть прориватися у тил ЗСУ під виглядом волонтерів - Гайдай

Росіяни можуть використовувати для цього викрадений транспорт.

Російські диверсанти можуть прориватися в тил ЗСУ, маскуючись під волонтерів і використовуючи для цього викрадений транспорт.

Про це заявив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

"Я думаю, що вони десь повіджимають-повикрадають у цивільних на окупованих територіях автомобілі, можливо, мікроавтобуси з наліпками "Волонтери" чи певним маршрутом, і будуть намагатися проїхати наші блокпости, щоб їх розстріляти. Або будуть заходити вглиб, там пересуватися й або зливати інформацію, або шкодити тим, що вбиватимуть наших хлопців", - сказав він.

Гайдай вважає, що для таких провокацій, зокрема, може бути використаний автобус із написом "Шкільний", який зник напередодні дорогою до Попасної.

Нагадаємо, у Попасній знайшли один порожній автобус зі слідами крові, про другий нічого невідомо.

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