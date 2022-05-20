Украина может стать членом НАТО сразу после войны - посол Мельник

Швеция и Финляндия хотят быстро вступить в НАТО. А это значительно усилит привлекательность Альянса, и это также хорошая новость для Украины.

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет RND.

"Мы надеемся, что это также увеличит наши шансы быстро стать членом НАТО. Потому что мы показали в этой войне, что мы также можем внести свой вклад в защиту стран НАТО", — сказал он.

Мельник считает, что вступление этих двух стран в НАТО не может снова обострить конфликт, ведь президент РФ Владимир Путин испытывает трудности на востоке Украины и не добивается реальных успехов.

"И эта война также показывает, что НАТО является и останется единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире. Поэтому логично, чтобы этот процесс расширения продолжался, и Украина также присоединилась к Альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем некоторые люди думают. Не сейчас, в середине войны, а, возможно, сразу после", — добавил он.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия будет принимать меры "адекватного противодействия" из-за намерений Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Павел Климкин: вступление Швеции и Финляндии в НАТО – удар под дых для Путина

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