В бою за Украину погиб пограничник из Хмельницкой области

В бою за Украину погиб пограничник из Хмельницкой области

Воин Леонид Корж погиб на поле боя.

В Нетешинской общине Хмельницкой области еще одна потеря: защищая Украину, погиб пограничник Леонид Корж.

Пограничник воинской части 2382 до последнего вздоха мужественно защищал Украину.

Об этом сообщает Исполнительный комитет Нетишинского городского совета.

Отмечается, что воин погиб в поле боя.

Прощание состоится 21 мая, в 9:00, в городе Нетешин на площади возле флагштоков вблизи админздания исполкома.

"20–22 мая 2022 года на территории Нетешинской городской территориальной громады объявлен трехдневный траур. Герои не умирают! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, на фронте обостряется ситуация, оккупанты определяют новые рубежи для пуска ракет по Украине.

Обращение от командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко

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