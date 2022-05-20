В бою за Украину погиб пограничник из Хмельницкой области

Воин Леонид Корж погиб на поле боя.
В Нетешинской общине Хмельницкой области еще одна потеря: защищая Украину, погиб пограничник Леонид Корж.
Пограничник воинской части 2382 до последнего вздоха мужественно защищал Украину.
Об этом сообщает Исполнительный комитет Нетишинского городского совета.
Отмечается, что воин погиб в поле боя.
Прощание состоится 21 мая, в 9:00, в городе Нетешин на площади возле флагштоков вблизи админздания исполкома.
"20–22 мая 2022 года на территории Нетешинской городской территориальной громады объявлен трехдневный траур. Герои не умирают! Слава Украине!", — говорится в сообщении.
Напомним, на фронте обостряется ситуация, оккупанты определяют новые рубежи для пуска ракет по Украине.
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