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В бою за Украину погиб пограничник из Хмельницкой области

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В бою за Украину погиб пограничник из Хмельницкой области

Фото: Фото из социальных сетей

Воин Леонид Корж погиб на поле боя.

В Нетешинской общине Хмельницкой области еще одна потеря: защищая Украину, погиб пограничник Леонид Корж.

Пограничник воинской части 2382 до последнего вздоха мужественно защищал Украину.

Об этом сообщает Исполнительный комитет Нетишинского городского совета.

Отмечается, что воин погиб в поле боя.

Прощание состоится 21 мая, в 9:00, в городе Нетешин на площади возле флагштоков вблизи админздания исполкома.

"20–22 мая 2022 года на территории Нетешинской городской территориальной громады объявлен трехдневный траур. Герои не умирают! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, на фронте обостряется ситуация, оккупанты определяют новые рубежи для пуска ракет по Украине.

Обращение от командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко

Обращение от командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко

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