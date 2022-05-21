Канада планує видати Україні близько 210 млн доларів кредиту: нюанси

Разом із цими коштами загалом сума, яку цього року Канада вже виділила Україні, перевищить 1,5 млрд дол. США.

Канада планує виділити Україні 250 млн канадських доларів кредитних коштів (близько 210 млн дол. США - ред.) за допомогою механізму Міжнародного валютного фонду.

Про це пише Укрінформ з посиланням на міністерство фінансів Канади.

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд оголосила про додаткову позику.

Разом із цими коштами загалом сума, яку цього року Канада вже виділила Україні, перевищить 1,5 млрд дол. США.

"Ці кошти рахуються окремо від суттєвої допомоги, наданої через військову та гуманітарну підтримку, а також міграційні заходи", - пояснили у фінансовому відомстві.

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Канада разом із союзниками у G7 продовжить підтримувати Україну у захисті суверенітету й демократії.

Нагадаємо, уряд Канади організовує 4 чартерні рейси до Канади для українців та членів їхніх сімей. Рейси до міст Канади відбуватимуться з Польщі.

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