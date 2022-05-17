Визволення українського зерна: Канада не виключає допомогу для експорту

Канада - один з найбільших експортерів зерна у світі, тому має значний досвід у цій сфері.
Канада планує відправити вантажні судна до Східної Європи, аби допомоги в експорті українського зерна.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення самітів G7 та НАТО, - пише Укрінформ.
"З європейськими, американськими та канадськими відомствами обговорюється багато маршрутів. Ми також перебуваємо у контакті з іншими юрисдикціями: від Польщі до Румунії, країн Балтії та Туреччини", - зауважила Жолі.
Канада - один з найбільших експортерів зерна у світі, тож має значний досвід у цій сфері.
"Ми працюємо над цим, аби долучитися до величної місії з "визволення" українського зерна", - зазначила очільниця МЗС.
Жолі наголосила на важливості експорту українського зерна до країн Близького Сходу та Африки для уникнення продовольчої кризи в цих регіонах.
Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що, чим швидше Україна отримає зброю для того, щоб опиратися російській агресії, тим швидше відбудеться зниження цін на продовольство у всьому світі. Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
Зауважимо, що раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз допоможе Україні вивезти для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Додамо, що Україна на зустрічі послів G7 назвала необхідним створення впливової Організації країн-експортерів зернових, яка б реагувала на світові виклики на ринку.
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