Астрологічний прогноз на 17-18 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергетика цих місячних днів така, що на світ божий можуть вийти якості, які люди намагаються ховати від сторонніх очей. Щоб цього не сталося, необхідно зайняти себе справою – вона не дасть зосередитись на поганих думках. Але оскільки для серйозних та активних дій день несприятливий, заняття потрібно вибрати повільне, спокійне та монотонне.

Символ дня: лід, дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: несприятливі дні для активних дій.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: зелений, малахітовий.

Щасливе каміння дня: аметист, шпінель.

За яку частину тіла відповідає: нирки, поперек.

Хвороби дня: хвороби цих днів тривалі, але на щастя, не несуть серйозних ускладнень, проте їх необхідно лікувати без зволікання – за перших симптомів.

Сни дня: сни нинішніх двох ночей особливо важливі для тих, хто хворіє: вони підкажуть, коли і завдяки чому людина зможе зцілитися.

Афоризм дня: "Відсутність недоліків – ще не чеснота" (Віктор Гюго).

Геометрична фігура дня: зламана лінія.

Ангел-охоронець дня: Канафаель – оберігає закоханих та мандрівників, особливо тих, хто поневіряється вночі.

Магія та містика дня: потрібно читати змови та створювати обереги від пристріту.

Табу дня: необхідно – хоча б на день – відмовитись від шкідливих звичок, таких як вживання спиртних напоїв, куріння та переїдання.

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