Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 17-18 мая

Дата публикации
Просмотры
500
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 17-18 мая

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: энергетика этих лунных дней такова, что на свет божий могут выйти качества, которые в другое время люди стараются прятать от посторонних глаз. Чтобы этого не произошло, необходимо занять себя делом – оно не даст сосредоточиться на плохих мыслях. Но поскольку для серьезных и активных действий день неблагоприятен, занятие нужно выбрать неспешное, спокойное и монотонное. 

Символ дня: лед, зеркало. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: дни неблагоприятны для активных действий. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый. 

Счастливые камни дня: аметист, шпинель. 

За какую часть тела отвечает: почки, поясница. 

Болезни дня: болезни этих дней продолжительные, но к счастью, не несут серьезных осложнений, тем не менее их необходимо лечить без промедления – при первых же симптомах. 

Сны дня: сны нынешних двух ночей особенно важны для тех, кто болеет: они подскажут, когда и благодаря чему человек сможет исцелиться. 

Афоризм дня: "Отсутствие недостатков еще не достоинство" (Виктор Гюго). 

Геометрическая фигура дня: изломанная линия. 

Ангел-хранитель дня: Канафаэль – оберегает влюбленных и странников, особенно тех, кто скитается в ночи. 

Магия и мистика дня: нужно читать заговоры и создавать обереги от сглаза. 

Табу дня: необходимо – хотя бы на день – отказаться от вредных привычек, таких как употребление спиртных напитков, курение и переедание. 

Читайте также:

Следующая публикация