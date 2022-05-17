Астрологический прогноз на 17-18 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: энергетика этих лунных дней такова, что на свет божий могут выйти качества, которые в другое время люди стараются прятать от посторонних глаз. Чтобы этого не произошло, необходимо занять себя делом – оно не даст сосредоточиться на плохих мыслях. Но поскольку для серьезных и активных действий день неблагоприятен, занятие нужно выбрать неспешное, спокойное и монотонное.

Символ дня: лед, зеркало.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: дни неблагоприятны для активных действий.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.

Счастливые камни дня: аметист, шпинель.

За какую часть тела отвечает: почки, поясница.

Болезни дня: болезни этих дней продолжительные, но к счастью, не несут серьезных осложнений, тем не менее их необходимо лечить без промедления – при первых же симптомах.

Сны дня: сны нынешних двух ночей особенно важны для тех, кто болеет: они подскажут, когда и благодаря чему человек сможет исцелиться.

Афоризм дня: "Отсутствие недостатков еще не достоинство" (Виктор Гюго).

Геометрическая фигура дня: изломанная линия.

Ангел-хранитель дня: Канафаэль – оберегает влюбленных и странников, особенно тех, кто скитается в ночи.

Магия и мистика дня: нужно читать заговоры и создавать обереги от сглаза.

Табу дня: необходимо – хотя бы на день – отказаться от вредных привычек, таких как употребление спиртных напитков, курение и переедание.

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