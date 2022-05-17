Как говорить с детьми о минах: простые советы

Как говорить с детьми о минах: простые советы

Подчеркните — подходить к такой мине и тем более трогать нельзя ни в коем случае.

Как говорить с детьми о минах?

Об этом пишет UNICEF Ukraine в Facebook.

Выберите время, когда ребенок не занят игрой или мультфильмом.

Скажите, что сейчас вы изучаете что-то совершенно новое и очень важное и попросите ребенка помочь вам запомнить эту информацию.

На картинке вы видите противопехотную осколочную мину направленного действия. Покажите это изображение ребенку и спросите, знает ли ребенок, что это такое. Скажите, что это мина.

Поначалу лучше показать иллюстрацию, а в следующий раз можно показать реальное фото.

Спросите ребенка, на что ему похож этот предмет.

Слушайте варианты ребенка. Далее – объясните, что этот предмет называется «мина», она очень опасна. Хотя похожа на безопасные предметы – музыкальную колонку, старый телевизор на ножках, радиоприемник, маленькую сумочку, кошелек. Вариантов для сравнений может быть много.

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Расскажите, что эта мина размером с книгу зеленого цвета. Она может быть на земле или на деревьях, или даже заборах. Подчеркните — подходить к такой мине и тем более трогать нельзя ни в коем случае. Следует осторожно отойти назад и сообщить взрослым. Они позвонят по телефону спасателям — 101. А спасатели обезвредят предмет и снова сделают это место безопасным для людей.

"Берегите себя!", — говорится в сообщении.

Ранее чрезвычайники показали, как уничтожают боеприпасы и мины кафиров в Киевской области.

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