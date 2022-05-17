Як говорити з дітьми про міни: прості поради

Наголосіть — підходити до такої міни й тим паче чіпати не можна в жодному разі.
Як говорити з дітьми про міни?
Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.
- Виберіть час, коли дитина не зайнята грою чи мультфільмом.
- Скажіть, що зараз ви вивчаєте щось абсолютно нове і дуже важливе, і попросіть дитину допомогти вам запам’ятати цю інформацію.
- На картинці ви бачите протипіхотну осколкову міну направленої дії. Покажіть це зображення дитині й запитайте, чи знає дитина, що це. Скажіть, що це міна.
- Спочатку краще показати ілюстрацію, а наступного разу можна показати реальне фото.
- Запитайте дитину, на що їй схожий цей предмет.
- Послухайте варіанти дитини. Далі — поясніть, що цей предмет називається «міна», вона дуже небезпечна. Хоча схожа на безпечні предмети — музичну колонку, старий телевізор на ніжках, радіоприймач, маленьку сумочку, гаманець. Варіантів для порівнянь може бути багато.
- Розкажіть, що ця міна розміром з книжку, зеленого кольору. Вона може бути на землі чи деревах, чи навіть парканах. Наголосіть — підходити до такої міни й тим паче чіпати не можна в жодному разі. Потрібно обережно відійти назад та повідомити дорослих. Вони зателефонують рятувальникам — 101. А рятувальники знешкодять предмет і знову зроблять це місце безпечним для людей.
"Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.
Раніше надзвичайники показали, як знищують боєприпаси та міни окупантів на Київщині.
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