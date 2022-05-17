Як говорити з дітьми про міни: прості поради

Як говорити з дітьми про міни: прості поради

Наголосіть — підходити до такої міни й тим паче чіпати не можна в жодному разі.

Як говорити з дітьми про міни?

Про це пише UNICEF Ukraine у Facebook.

Виберіть час, коли дитина не зайнята грою чи мультфільмом.

Скажіть, що зараз ви вивчаєте щось абсолютно нове і дуже важливе, і попросіть дитину допомогти вам запам’ятати цю інформацію.

На картинці ви бачите протипіхотну осколкову міну направленої дії. Покажіть це зображення дитині й запитайте, чи знає дитина, що це. Скажіть, що це міна.

Спочатку краще показати ілюстрацію, а наступного разу можна показати реальне фото.

Запитайте дитину, на що їй схожий цей предмет.

Послухайте варіанти дитини. Далі — поясніть, що цей предмет називається «міна», вона дуже небезпечна. Хоча схожа на безпечні предмети — музичну колонку, старий телевізор на ніжках, радіоприймач, маленьку сумочку, гаманець. Варіантів для порівнянь може бути багато.

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Розкажіть, що ця міна розміром з книжку, зеленого кольору. Вона може бути на землі чи деревах, чи навіть парканах. Наголосіть — підходити до такої міни й тим паче чіпати не можна в жодному разі. Потрібно обережно відійти назад та повідомити дорослих. Вони зателефонують рятувальникам — 101. А рятувальники знешкодять предмет і знову зроблять це місце безпечним для людей.

"Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.

Раніше надзвичайники показали, як знищують боєприпаси та міни окупантів на Київщині.

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