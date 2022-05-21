На немецкие города налетел торнадо: 40 человек пострадали (видео)

В двух городах Германии бурлила непогода - буря сносила крыши, вырывала деревья, очевидцы наблюдали вихрь, похожий на торнадо.

В пятницу, 20 мая, на западе Германии в городах Падерборн и Липпштадт пронесся мощный ураган. Местные власти сообщают о по меньшей мере 40 раненых, десять из которых получили серьезные повреждения.

Об этом сообщает издание Westfallenpost.

Смерч с запада на восток прокатился через город Падерборн. Сильный ветер сносил крыши зданий местного индустриального парка и нанес значительные повреждения. Железнодорожная линия между Падерборном и деревней Альтенбенкен была закрыта из-за упавших деревьев. В местной полиции сообщают о десятках пострадавших от стихии.

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В соседнем городе Липпштадт сильный ветер также нанес огромный материальный ущерб, повредил крыши и даже обрушил верхнюю часть башни церкви. Выкорчеванные ветром деревья падали на автомобили и заблокировали вход в местный бассейн, в котором оказалось около 200 человек. Спасателям удалось эвакуировать посетителей. О пострадавших пока не сообщается.

Пресссекретарь министерства внутренних дел земли Северная Рейн-Вестфалия сообщил, что ни в каких других городах, кроме Падерборна и Липпштадта, стихия ущерба не нанесла.

Напомним, вечером в четверг, 12 мая, на российский город Курск и близлежащие населенные пункты обрушился сильный ураган.

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