Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ураган в Курске срывал крыши и выкорчевывал деревья: видео

Дата публикации
Просмотры
3866
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ураган в Курске срывал крыши и выкорчевывал деревья: видео

Фото: скриншот с видео

Из-за мощного шторма в российском городе сотни людей остались без электричества и связи.

Вечером в четверг, 12 мая, на российский город Курск и близлежащие населенные пункты обрушился сильный ураган.

Видео разгула стихии публикуется в местных Telegram-каналах.

На снятых кадрах видно, как ураганный ветер валит деревья, которые падая обрывают линии электропередач и разбивают припаркованные автомобили.

Стихия сносила металлические конструкции, которые также падали на автомобили.

Порывы ветра срывали крыши на постройках. В частности, не удержалась кровля на одной из электроподстанций.

Из-за шторма сотни людей остались без электричества и связи.

Напомним, в тот же день в Шостке Сумской области бушевал мощный ветер, сорвавший крышу со здания бассейна. Непогода бурлила также в других украинских городах. В частности, в Киеве ураган разломал пополам легендарную липу Петра Могилы, которой уже около 400 лет.

Новости мира: в США стихия вызвала 24 торнадо в сутки - погибли до полусотни человек

Новости мира: в США стихия вызвала 24 торнадо в сутки - погибли до полусотни человек

Читайте также:

Следующая публикация