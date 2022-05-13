Ураган в Курске срывал крыши и выкорчевывал деревья: видео

Ураган в Курске срывал крыши и выкорчевывал деревья: видео

Из-за мощного шторма в российском городе сотни людей остались без электричества и связи.

Вечером в четверг, 12 мая, на российский город Курск и близлежащие населенные пункты обрушился сильный ураган.

Видео разгула стихии публикуется в местных Telegram-каналах.

На снятых кадрах видно, как ураганный ветер валит деревья, которые падая обрывают линии электропередач и разбивают припаркованные автомобили.

Стихия сносила металлические конструкции, которые также падали на автомобили.

Порывы ветра срывали крыши на постройках. В частности, не удержалась кровля на одной из электроподстанций.

Из-за шторма сотни людей остались без электричества и связи.

Напомним, в тот же день в Шостке Сумской области бушевал мощный ветер, сорвавший крышу со здания бассейна. Непогода бурлила также в других украинских городах. В частности, в Киеве ураган разломал пополам легендарную липу Петра Могилы, которой уже около 400 лет.

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