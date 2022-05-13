"Укроборонпром" восстановил трофейную технику россиян на 1,5 млрд

В то же время, российские оккупанты нанесли украинскому ОПК уже более 100 млрд грн ущерба. И это только предварительные оценки.

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" возобновили захваченную вражескую технику на 1,5 млрд гривен.

Об этом рассказала спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад.

"Финансовые потери оккупантов на украинской земле растут. Предприятиями "Укроборонпрома" восстановлена трофейная техника суммарной стоимостью в полтора миллиарда гривен. Российская техника уже активно поливает огнем своих создателей", — отметила она.

Сад отметила, что речь идет только об отремонтированной технике. А есть еще множество целой и невредимой техники, которую враг просто оставлял на поле боя.

По подсчетам концерна, сумма ущерба, нанесенного оккупантами государственному ОПК, составляет уже более 100 млрд грн. При этом оценка разрушений только началась и является промежуточной.

Также в "Укроборонпроме" рассказали, что на объявленные концерном вакансии откликнулось более 12 тысяч украинцев, из них более тысячи – уже трудоустроены.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" приступил к ремонту трофейных российских "Ураганов" и "Смерчей".

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