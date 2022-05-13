"Укроборонпром" відновив трофейної техніки росіян на 1,5 млрд

Водночас, російські окупанти завдали українському ОПК вже понад 100 млрд грн збитків. І це лише попередні оцінки.

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" відновили захопленої ворожої техніки на 1,5 млрд гривень.

Про це розповіла речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад.

"Фінансові втрати окупантів на українській землі зростають. Підприємствами "Укроборонпрому" відновлено трофейну техніку сумарною вартістю у півтора мільярда гривень. Російська техніка вже активно поливає вогнем своїх творців", — зазначила вона.

Сад зазначила, що йдеться лише про відремонтовану техніку. А є ще величезна кількість цілої і неушкодженої техніки, яку ворог просто залишав на полі бою.

За підрахунками концерну, сума збитків, завданих окупантами державному ОПК, становить вже понад 100 млрд грн. При цьому, оцінка руйнувань лише розпочалася і є проміжною.

Також в "Укроборонпромі" розповіли, що на оголошені концерном вакансії відгукнулись понад 12 тисяч українців, з них більше тисячі – вже працевлаштовані.

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" розпочав ремонт трофейних російських "Ураганів" та "Смерчів".

Читайте також: