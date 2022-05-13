Ураган у Курську зривав дахи і викорчовував дерева: відео

Ураган у Курську зривав дахи і викорчовував дерева: відео

Через потужний шторм у російському місті сотні людей залишилися без електрики та зв'язку.

Увечері в четвер, 12 травня, на російське місто Курськ і прилеглі населені пункти обрушився сильний ураган.

Відео розгулу стихії публікують в місцевих Telegram-каналах.

На знятих кадрах видно, як ураганний вітер валить дерева, які падаючи обривають лінії електропередач та нівечать припарковані автомобілі.

Стихія зносила металеві конструкції, які також падали на автомобілі.

Пориви вітру зривали дахи на будівлях. Зокрема, не втрималася покрівля на одній з електропідстанцій.

Через шторм сотні людей залишилися без електрики та зв'язку.

Нагадаємо, того ж дня в Шостці Сумської області вирував потужний вітер, який зірвав дах з будівлі басейну. Негода вирувала також в інших українських містах. Зокрема, у Києві буревій розламав навпіл легендарну липу Петра Могили, якій вже близько 400 років.

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