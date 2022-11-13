Стало відомо, коли у Миколаєві відновлять водопостачання

Водопостачання у Миколаєві відновлять одразу після розмінування та ремонту водогону Дніпро-Миколаїв у Херсоні.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Щойно повернувся з Херсонської області, де оглядав місця пошкоджень рашистами під час окупації водогону Дніпро-Миколаїв. Таких місць декілька, зараз там працюють сапери, які розміновують усі прилеглі території. Лише за час мого перебування знайшли три міни. Після цього наші служби водоканалу заходитимуть туди й ремонтуватимуть трубу", - розповів мер.

Також, за його словами, на станції водозабору є проблеми з електрикою.

"Але не так все погано, як могло бути. Тому працюємо. Всі зараз працюють над тим, щоб у Миколаєві з'явилась вода", - резюмував Сєнкевич.

Ситуація на Миколаївщині

11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім ввечері повідомив про звільнення усієї Миколаївської області. В окупації і досі перебуває Кінбурн.

Однак мешканців населених пунктів, які виїхали під час окупації, просять не поспішати повертатися додому.

Очільник Миколаївської ОВА спростував фейки російської пропаганди про нібито евакуацію регіону.

Віталій Кім також розповів, як втеча росіян із Херсона вплине на обстріли Миколаївщини. Так, за його словами, вірогідність атак Миколаївської області ракетами С-300 суттєво зменшилася.

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