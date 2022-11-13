Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тіна Кароль неочікувано повернулася на "Голос країни"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
390
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тіна Кароль неочікувано повернулася на "Голос країни"

Оля Полякова і Тіна Кароль / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Співачка допомагала визначити, хто з учасників вартий місця у прямих ефірах.

Сьогодні, 13 листопада, зіркові тренери продовжують обирати, хто ж з учасників потрапить до прямих ефірів.

Якщо ж Потапу допомагав визначитися артист Позитив, то Поляковій українська співачка, яка була тренеркою минулих сезонів "Голосу країни" та неодноразово перемагала. Так, радницею Олі стала виконавиця Тіна Кароль.

"Співачка, найдосвідченіша тренерка "Голосу країни" і тренерка, яка має у своєму арсеналі найбільше перемог", - представила Тіну Кароль ведуча проєкту Катерина Осадча.

Оля Полякова подякувала співачці, що та погодилася їй допомагати. Тренерка переконана, що разом з Тіною Кароль вона не зробить помилку у виборі учасників

Оля Полякова і Тіна Кароль / ©
Оля Полякова і Тіна Кароль

"Я дуже тобі вдячна, що ти прийшла до мене. Бачите, який у мене козир у кишені", - зазначила Полякова.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Голос країни 2022
Дата публікації
Перегляди
390
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація