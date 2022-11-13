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Мелітополь та прилеглі села здригнулися від гучного вибуху

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1786
Час на прочитання
1 хв
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Мелітополь та прилеглі села здригнулися від гучного вибуху

Ілюстративне фото

Мер міста Іван Федоров зазначив, що очікує подробиці стосовно цього вибуху.

Мелітополь та прилеглі села здригнулися від гучного вибуху.

Про це мер міста Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

"У Мелітополі вечірня бавовна. Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху", - зазначив Федоров.

Мер міста додав, що очікуються подробиці стосовно цього вибуху.

Нагадаємо, російські окупанти збільшують угруповання своїх військ в районі захопленого Мелітополя Запорізької області. Загарбники готуються до оборони міста і будують укріплення.

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Дата публікації
Перегляди
1786
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