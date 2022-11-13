Мер міста Іван Федоров зазначив, що очікує подробиці стосовно цього вибуху.
Мелітополь та прилеглі села здригнулися від гучного вибуху.
Про це мер міста Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі.
"У Мелітополі вечірня бавовна. Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху", - зазначив Федоров.
Мер міста додав, що очікуються подробиці стосовно цього вибуху.
Нагадаємо, російські окупанти збільшують угруповання своїх військ в районі захопленого Мелітополя Запорізької області. Загарбники готуються до оборони міста і будують укріплення.
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