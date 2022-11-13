Мер міста Іван Федоров зазначив, що очікує подробиці стосовно цього вибуху.

Мелітополь та прилеглі села здригнулися від гучного вибуху.

Про це мер міста Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі.

"У Мелітополі вечірня бавовна. Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху", - зазначив Федоров.

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Мер міста додав, що очікуються подробиці стосовно цього вибуху.

Нагадаємо, російські окупанти збільшують угруповання своїх військ в районі захопленого Мелітополя Запорізької області. Загарбники готуються до оборони міста і будують укріплення.

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