Мелитополь и близлежащие деревни содрогнулись от громкого взрыва

Мэр города Иван Федоров отметил, что ожидает подробности этого взрыва.
Мелитополь и близлежащие села содрогнулись от громкого взрыва.
Об этом мэр города Иван Федоров написал в своем Telegram-канале.
"В Мелитополе вечерний хлопок. Город и даже близлежащие села содрогнулись от громкого взрыва", — отметил Федоров.
Мэр города добавил, что ожидаются подробности этого взрыва.
Напомним, российские оккупанты увеличивают группировку своих войск в районе захваченного Мелитополя Запорожской области. Захватчики готовятся к обороне города и строят укрепления.
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