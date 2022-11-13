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Мелитополь и близлежащие деревни содрогнулись от громкого взрыва

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Время на прочтение
1 мин
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Мелитополь и близлежащие деревни содрогнулись от громкого взрыва

Иллюстративное фото

Мэр города Иван Федоров отметил, что ожидает подробности этого взрыва.

Мелитополь и близлежащие села содрогнулись от громкого взрыва.

Об этом мэр города Иван Федоров написал в своем Telegram-канале.

"В Мелитополе вечерний хлопок. Город и даже близлежащие села содрогнулись от громкого взрыва", — отметил Федоров.

Мэр города добавил, что ожидаются подробности этого взрыва.

Напомним, российские оккупанты увеличивают группировку своих войск в районе захваченного Мелитополя Запорожской области. Захватчики готовятся к обороне города и строят укрепления.

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Дата публикации
Просмотры
2140
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