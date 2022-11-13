Оккупанты готовятся к обороне Мелитополя и строят укрепления — Генштаб ВСУ

А вот в Каховке, Таврийске и Новой Каховке войск оккупантов наоборот стало меньше.
Российские оккупанты увеличивают группировку своих войск в районе захваченного Мелитополя Запорожской области.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 13 ноября.
По периметру Мелитополя россияне строят укрепления и фортификационные постройки. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны Токмака.
В оккупированных населённых пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.
Ранее военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что сейчас на левом берегу Херсонской области находится около 40 батальонно-тактических групп оккупантов.
Когда можно уволить Мелитополь
Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что Мариуполь и Мелитополь могут быть освобождены до января 2023 года.
Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин считает, что даже после увольнения Херсона говорить о переломе в войне еще рано. А британский министр обороны Бен Уоллес назвал бегство оккупационных войск из Херсона "еще одним стратегическим провалом России".