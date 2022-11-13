Оккупанты готовятся к обороне Мелитополя и строят укрепления — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты увеличивают группировку своих войск в районе захваченного Мелитополя Запорожской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 13 ноября.

По периметру Мелитополя россияне строят укрепления и фортификационные постройки. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны Токмака.

В оккупированных населённых пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что сейчас на левом берегу Херсонской области находится около 40 батальонно-тактических групп оккупантов.

Когда можно уволить Мелитополь

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что Мариуполь и Мелитополь могут быть освобождены до января 2023 года.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин считает, что даже после увольнения Херсона говорить о переломе в войне еще рано. А британский министр обороны Бен Уоллес назвал бегство оккупационных войск из Херсона "еще одним стратегическим провалом России".

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