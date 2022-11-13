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Окупанти готуються до оборони Мелітополя і будують укріплення - Генштаб ЗСУ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Окупанти готуються до оборони Мелітополя і будують укріплення - Генштаб ЗСУ

Фото: Associated Press

А от у Каховці, Таврійську і Новій Каховці військ окупантів навпаки поменшало.

Російські окупанти збільшують угруповання своїх військ в районі захопленого Мелітополя Запорізької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 13 листопада.

По периметру Мелітополя росіяни будують укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони Токмака.

В окупованих населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що зараз на лівому березі Херсонської області перебуває до 40 батальйонно-тактичних груп окупантів.

Коли  можна звільнити Мелітополь

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що Маріуполь та Мелітополь можуть бути звільнені до січня 2023 року.

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін вважає, що навіть після звільнення Херсона говорити про перелом у війні ще рано. А британський міністр оборони Бен Воллес назвав втечу окупаційних військ з Херсона "ще одним стратегічним провалом Росії". 

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Дата публікації
Перегляди
903
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