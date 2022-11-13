В Україні власники земельних паїв платитимуть додатковий податок: деталі

Власникам землі та орендарям паїв потрібно буде сплачувати новий податок.

Від 2023 року власникам або користувачам земельних ділянок треба буде сплачувати мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) за пай.

Про це розповів старший проєктний менеджер із земельної реформи Офісу реформ КМУ, доктор економічних наук Андрій Мартин, повідомляє "Агротренд".

Якщо власник обробляє земельний пай сам, або віддав ділянку в неофіційну оренду, то саме він буде сплачувати податок. Якщо земельна ділянка в офіційній оренді, тоді платити має орендар.

"Наразі в Україні близько 30% орендованих земель перебувають у "сірій" оренді — використовуються аграріями неофіційно, а розрахунок із власником паю відбувається готівкою чи у натуральній формі (наприклад, зерном). Це дозволяло таким орендарям економити на податках до місцевого бюджету", — пояснив Мартин.

За його словами, власникам паїв, що офіційно не передані в оренду, доведеться сплачувати в середньому 1,5 тис. грн за гектар у бюджет громади, тобто за середньостатистичний пай потрібно буде заплатити близько 6 тис. грн.

Мартин додав, що за 2022 та 2023 рр. МПЗ не сплачуватиметься за земельні ділянки, які розташовані: