В Украине владельцы земельных паев будут платить дополнительный налог: детали

Владельцам земли и арендаторам паев нужно будет платить новый налог.

С 2023 года владельцам или пользователям земельных участков нужно будет уплачивать минимальное налоговое обязательство (МНО) за пай.

Об этом рассказал старший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ КМУ, доктор экономических наук Андрей Мартын, сообщает "Агротренд".

Если собственник обрабатывает земельный пай сам или отдал участок в неофициальную аренду, то именно он будет платить налог. Если земельный участок в официальной аренде, тогда платить должен арендатор.

"В настоящее время в Украине около 30% арендованных земель находятся в "серой" аренде — используются аграриями неофициально, а расчет с владельцем пая происходит наличными или в натуральной форме (например, зерном). Это позволяло таким арендаторам экономить на налогах в местный бюджет", — объяснил Мартын.

По его словам, владельцам паев, которые официально не переданы в аренду, придется платить в среднем 1,5 тыс. грн за гектар в бюджет громады, то есть за среднестатистический пай нужно будет заплатить около 6 тыс. грн.

Мартин добавил, что за 2022 и 2023 гг. МНО не будет платиться за земельные участки, которые расположены: