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Тина Кароль неожиданно вернулась на "Голос країни"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
587
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль неожиданно вернулась на "Голос країни"

Оля Полякова и Тина Кароль / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Певица помогала определить, кто из участников достоин места в прямых эфирах.

Сегодня, 13 ноября, звездные тренеры продолжают выбирать, кто из участников попадет в прямые эфиры.

Если Потапу помогал определиться артист Позитив, то Поляковой украинская певица, которая была тренером прошлых сезонов "Голосу країни" и неоднократно побеждала. Советницей Оли стала исполнительница Тина Кароль.

"Певица, самый опытный тренер "Голосу краъни" и тренер, у которой есть в своем арсенале больше всего побед", — представила Тину Кароль ведущая проекта Екатерина Осадчая.

Оля Полякова поблагодарила певицу, что та согласилась ей помогать. Тренер убеждена, что вместе с Тиной Кароль она не совершит ошибку в выборе участников

Оля Полякова и Тина Кароль / ©
Оля Полякова и Тина Кароль

"Я очень тебе благодарна, что ты пришла ко мне. Видите, какой у меня козырь в кармане", — отметила Полякова.

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Дата публикации
Просмотры
587
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