Генштаб ВСУ не собирается делать паузу на зиму – американский генерал

Вооруженные силы не дадут возможности новомобилизованным российским солдатам научиться и набраться опыта для дальнейших наступательных действий.
Генеральный штаб не собирается делать паузу на зиму и будет оказывать давление на российские силы, чтобы они не могли перегруппироваться, укрепиться.
Об этом заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в эфире общенационального телемарафона.
"Я не думаю, что Генеральный штаб намерен делать паузу на зиму, я в это не верю. Я считаю, что каждый командир будет стремиться поддерживать это давление на российские силы, чтобы они не могли перегруппироваться, укрепиться", — отметил он.
Американский генерал убежден, что есть смысл поддержать это давление.
"Они (украинские военные – ред.) не хотят дать возможность этим новомобилизированным солдатам научиться и набраться опыта. Есть смысл поддержать это давление", — сказал он.
Напомним, ранее ТСН.ua проанализировал, что говорят и пишут на Западе по поводу дальнейших сценариев развития войны после освобождения Херсона и правобережья.
Военный эксперт Роман Свитан считает, что украинская армия не будет форсировать Днепр в районе Херсона. По его мнению, основная цель сейчас – деоккупация Мелитополя.
Военный эксперт Александр Коваленко также считает, что после деоккупации Херсона ВСУ не будут прорываться сразу на левый берег Днепра. А Олег Жданов рассказал о трех сценариях для ВСУ после деоккупации Херсона. Среди них – освобождение Крыма.
Читайте также: