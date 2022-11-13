Генштаб ВСУ не собирается делать паузу на зиму – американский генерал

Вооруженные силы не дадут возможности новомобилизованным российским солдатам научиться и набраться опыта для дальнейших наступательных действий.

Генеральный штаб не собирается делать паузу на зиму и будет оказывать давление на российские силы, чтобы они не могли перегруппироваться, укрепиться.

Об этом заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в эфире общенационального телемарафона.

"Я не думаю, что Генеральный штаб намерен делать паузу на зиму, я в это не верю. Я считаю, что каждый командир будет стремиться поддерживать это давление на российские силы, чтобы они не могли перегруппироваться, укрепиться", — отметил он.

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Американский генерал убежден, что есть смысл поддержать это давление.

"Они (украинские военные – ред.) не хотят дать возможность этим новомобилизированным солдатам научиться и набраться опыта. Есть смысл поддержать это давление", — сказал он.

Напомним, ранее ТСН.ua проанализировал, что говорят и пишут на Западе по поводу дальнейших сценариев развития войны после освобождения Херсона и правобережья.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что украинская армия не будет форсировать Днепр в районе Херсона. По его мнению, основная цель сейчас – деоккупация Мелитополя.

Военный эксперт Александр Коваленко также считает, что после деоккупации Херсона ВСУ не будут прорываться сразу на левый берег Днепра. А Олег Жданов рассказал о трех сценариях для ВСУ после деоккупации Херсона. Среди них – освобождение Крыма.

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