Внаслідок ракетної атаки Росії пошкоджено одне з підприємств ДТЕК

Російські загарбники влучили ракетою в одне з підприємств компанії ДТЕК.

У вівторок, 15 листопада, під час масованого ракетного обстрілу Росією України, зокрема об'єктів цивільної інфраструктури, вкотре постраждало підприємство "ДТЕК Енерго".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Енергетичне обладнання підприємства зазнало значних ушкоджень. Після закінчення обстрілів працівники підприємства оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.

Задля безпеки на об’єктах перебувають тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

"Це вже 13 терористична атака ворога на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останні півтора місяці. Внаслідок попередніх 22 енергетиків зазнали поранень, троє – загинули. Також були постраждалі серед рятувальників", - повідомляє компанія.

Масована атака по об’єктах критичної інфраструктури 15 листопада

У вівторок, 15 листопада агресорка Росія здійснила серію ракетних ударів по містах України, пошкодивши багато об'єктів критичної інфраструктури. Одразу після обстрілів в Україні застосували графіки аварійних відключень світла.

Це наймасованіша ракетна атака РФ по Україні від 24 лютого. Росія випустила близько 100 ракет по території України.

У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, в одній з них загинула літня жінка.

Повітряні сили збили77 ракет, які Росія випустила по території України.

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