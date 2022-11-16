В Україні – суттєвий збій в роботі Інтернету після російських ракетних атак

Обсяг Інтернет-трафіку впав до 67% від норми.

В Україні фіксується значний збій у роботі Інтернету після російських ракетних обстрілів та аварійних відключень електроенергії, що сталися 15 листопада.

Про це повідомляє NetBlocks.

Відповідно до мережевих даних, більшість регіонів України постраждали від відключення електроенергії на тлі масованого ракетного удару з боку РФ, спрямованого на критичну інфраструктуру.

"Підтверджено: Україна поки відчуває значний збій в роботі Інтернету; показники свідчать про загальне підключення тільки на 67% від попередніх показників", – йдеться в повідомленні організації.

Там зазначили, що інцидент стався на тлі повідомлень про одну з найінтенсивніших російських ракетних атак.

⚠️ Confirmed: #Ukraine is currently experiencing a major internet disruption; live metrics show national connectivity at 67% of previous levels; the incident comes amid reports of one of the most intense Russian missile attacks to date



Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/XE4w2o1Uzp — NetBlocks (@netblocks) November 15, 2022

Росія влаштувала 15 листопада наймасованішу ракетну атаку по Україні від 24 лютого. Ворожі ракети влучили житлові будинки та об’єкти критичної інфораструктури, а також вбили і поранили цивільних.

В Офісі президента заявили про критичну ситуацію в країні через ворожі ракетні удари. Найбільше влучань зафіксовано в центральних та північних областях. Частина регіонів залишилися без електропостачання.

Зауважимо, що Повітряним силам України вдалося збити 77 російських ракет.

В "Укренерго" попередили про можливі значні перебої в енергопостачанні, тож необхідно зробити запас їжі, води та мати заряджені пристрої і павербанки.

Що буде з енергосистемою: експерт енергетичних програм Максим Білявський

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