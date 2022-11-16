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В Україні – суттєвий збій в роботі Інтернету після російських ракетних атак

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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В Україні – суттєвий збій в роботі Інтернету після російських ракетних атак

Фото: Associated Press

Обсяг Інтернет-трафіку впав до 67% від норми.

В Україні фіксується значний збій у роботі Інтернету після російських ракетних обстрілів та аварійних відключень електроенергії, що сталися 15 листопада.

Про це повідомляє NetBlocks.

Відповідно до мережевих даних, більшість регіонів України постраждали від відключення електроенергії на тлі масованого ракетного удару з боку РФ, спрямованого на критичну інфраструктуру.

"Підтверджено: Україна поки відчуває значний збій в роботі Інтернету; показники свідчать про загальне підключення тільки на 67% від попередніх показників", – йдеться в повідомленні організації.

Там зазначили, що інцидент стався на тлі повідомлень про одну з найінтенсивніших російських ракетних атак.

Росія влаштувала 15 листопада наймасованішу ракетну атаку по Україні від 24 лютого. Ворожі ракети влучили житлові будинки та об’єкти критичної інфораструктури, а також вбили і поранили цивільних.

В Офісі президента заявили про критичну ситуацію  в країні через ворожі ракетні удари. Найбільше влучань зафіксовано в центральних та північних областях. Частина регіонів залишилися без електропостачання.

Зауважимо, що Повітряним силам України вдалося збити 77 російських ракет.

В "Укренерго" попередили про можливі значні перебої в енергопостачанні, тож необхідно зробити запас їжі, води та мати заряджені пристрої і павербанки. 

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Дата публікації
Перегляди
741
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