В британской разведке оценили вероятность затопления из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС

Дамба Каховской ГЭС в Херсонской области является одним из двух основных дорожных путей пересечения нижнего течения реки Днепр. Во время бегства из Херсона 11 ноября российские оккупанты значительно его повредили. Вероятно, это было сделано с целью воспрепятствовать наступлению Вооруженных сил Украины в будущем.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

"Три пролета автомобильного и железнодорожного мостов на северном конце дамбы были разрушены, что сделало проезд невозможным. Однако трое водосливных ворот под этим участком дамбы остались в основном невредимыми. Нынешний уровень повреждений вряд ли приведет к серьезным наводнениям ниже по течению", — говорится в сообщении.

Ситуация на Каховской ГЭС

Оккупанты захватили Каховскую ГЭС 24 февраля – в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

Возможность подрыва Каховской ГЭС стали всерьез обсуждать, когда новый командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин допустил "непростые решения" по Херсону и заявил о якобы готовящейся ракетном ударе ВСУ, чтобы разрушить Каховскую ГЭС.

Однако уже 11 ноября оккупанты сбежали из Херсона и правобережной части области.

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