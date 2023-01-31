Американський генерал назвав вирішальне поле битви у війні Росії проти України

Україна не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія окуповує Крим, каже американський генерал.

Крим є вирішальним полем битви у війні. Україна не буде в безпеці, поки Росія контролює цей півострів.

Про це заявив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес в інтерв'ю Insider.

"Вирішальною територією у цій війні є Крим. Уряд України знає, що не може погодитися на те, що Росія збереже контроль над Кримом", — сказав Бен Годжес.

Він зазначив, що Україна не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія окуповує Крим.

"У наступні кілька місяців Україна встановить умови для остаточного звільнення Криму", — прогнозує генерал.

Годжес нагадав, що Росія окупувала Крим і значну частину південної України, зокрема міста Мелітополь і Маріуполь, що забезпечує її сухопутним мостом від її власного кордону до Кримського півострова. Цей район є ключовим маршрутом постачання для російських військових. На півострові розташована низка військових баз і російський Чорноморський флот. Для деокупації Криму українським Силам оборони потрібна далекобійна високоточна зброя, зокрема ATACMS.

"Передача озброєння, спроможного позбавити Росію будь-якого сховку після її ракетних та повітряних ударів, дозволить Україні зробити Крим непридатним для росіян", – заявив генерал.

Годжес додав, що для звільнення Криму необхідно буде зруйнувати Кримський міст, щоб відрізати росіян.

Нагадаємо, раніше американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що Україна звільнить окупований Крим до кінця літа. Проте для цього потрібно, що Захід дав необхідне озброєння.

За даними розвідки, російські окупанти готуються до оборони в анексованому Криму і проводять фортифікаційні роботи. Російське командування вже навіть створило відповідне оборонне угруповання на території півострова.

Читайте також: