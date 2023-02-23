Прорахунки Обами призвели до нападу РФ на Україну - експерт

Нещодавно розсекречені документи проливають світло на те, яким був світ, коли адміністрацію Буша замінив Барак Обама.

Видання The New York Times опублікувало розсекречені документи президента Джорджа Буша, які той 2009 року передав Бараку Обамі. У паперах йдеться, що варто присікати будь-які спроби Росії відібрати території в України, особливо Крим.

Це відбулося за пʼять років до анексії Криму і війни на Донбасі, а згодом — повномасштабної війни Росії проти України.

В ексклюзивному інтервʼю ТСН.uа Петро Бурковський, виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва зазначив, що зовнішня політика адміністрації Обами була найпровальнішою зовнішньою політикою Сполучених Штатів за останні 70-80 років.

"Це моя суб’єктивна думка, як експерта. Ця політика призвела до загрози нової світової війни, до нестабільності на Близькому та Далекому Сході (Китай, Тайвань, Північна та Південна Корея), в Європі. За все це треба дякувати Обамі та експертам, які формували зовнішню політику, в тому числі стосовно Росії, Китаю, Ізраїлю, Ірану. Як би не було Обами, то не було б і Трампа, який хотів домовитися з Путіним про деякі речі. В останній рік президентства Трамп навіть хотів вивести американські війська звідусіль. Це започаткував Обама, на ньому також лежить частка відповідальності за війну, яку розв’язала Росія проти України", - зазначив експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.

За прогнозами очільника української розвідки Кирила Буданова, війна закінчиться 2023 року перемогою України. Під перемогою очільник ГУР має на увазі вихід військ на кордони держави 1991 року.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, треба бути готовими до тривалої війни РФ проти України. Він також заявив про відсутність ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив мету війни.

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